MÄRKTE-Dax arbeitet sich nach oben - Lufthansa schwächelt

Frankfurt, 15. Mrz (Reuters) - Der Dax ist am Donnerstag mit einem Mini-Plus in den Handel gestartet. Der deutsche Leitindex legte um 0,4 Prozent auf 12.287 Punkten zu. Börsianer gehen angesichts der anhaltenden Furcht vor einem globalen Handelskrieg aber nicht davon aus, dass der Dax große Sprünge machen wird. “Für eine deutliche Erholung fehlt den Anlegern aktuell der Mut,” sagte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. US-Präsident Donald Trump hat seit einigen Wochen seinen Kurs in der Handelspolitik deutlich verschärft. Nach seinen Importzoll-Plänen für Stahl und Aluminium will er Reuters-Informationen zufolge nun gezielt Einfuhren aus China zurückdrängen.

Unter den Einzelwerten ging es für die Anteilsscheine der Münchener Rück 1,5 Prozent nach oben. Der weltgrößte Rückversicherer kündigte ein weiteres Aktienrückkaufprogramm über eine Milliarde Euro an, obwohl der Gewinn im vergangenen Jahr um 84 Prozent auf 392 Millionen Euro geschrumpft ist. Nicht punkten konnte die Lufthansa mit ihrer Bilanz. Die Fluggesellschaft erwartet nach dem dritten Rekordjahr in Folge im laufenden Jahr leicht sinkende Gewinne. Die Aktien verloren 1,9 Prozent und bildeten damit das Schlusslicht im Dax.

Im Blick behalten die Anleger neben den Firmenbilanzen auch die zahlreichen Konjunkturdaten aus den USA. Unter anderem stehen der Wochenbericht vom Arbeitsmarkt und die Konjunkturindizes für die Großräume Philadelphia und New York auf der Agenda. Sie könnten Hinweise auf Tempo und Ausmaß der erwarteten US-Zinserhöhungen liefern. (Reporterin: Daniela Pegna, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-75651236 oder 030-28885168.)