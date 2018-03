MÄRKTE-Schnäppchenjäger übernehmen Ruder an der Börse - Dax steigt

Frankfurt, 27. Mrz (Reuters) - Nach den Kursverlusten der vergangenen Tage haben sich Anleger am Dienstag wieder in die Offensive gewagt. Der Dax legte zu Handelsstart um 1,8 Prozent auf 11.997 Punkte zu. Vor allem die Hoffnungen auf ein friedliches Ende im Handelsstreit zwischen den USA und China sorgten für gute Stimmung an den Börsen.

“Die Verhandlungen zwischen Washington und Peking zum Thema Außenhandel werden als Fortschritt angesehen”, sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Handelshaus AxiTrader. “Sie geben den Märkten die Hoffnung zurück, dass ein Handelskrieg am Ende doch noch vermieden werden kann.” Die Ankündigung der USA, Zölle auf chinesische Produkte zu erheben, und entsprechende Gegenmaßnahmen aus China hatten die Börsen in den vergangenen Tagen weltweit auf Talfahrt geschickt.

Zu den Top-Favoriten im Dax gehörten die Titel der Deutschen Bank mit einem Kursplus von 3,2 Prozent. Das krisengeplagte Institut sucht laut “Times” einen Ersatz für Konzernchef John Cryan. Wegen der anhaltend schlechten Geschäfte bei Deutschlands größtem Geldhaus gebe es eine Auseinandersetzung zwischen dem 57-jährigen Briten und Aufsichtsratschef Paul Achleitner.

Im TecDax starteten die Aktien von Nordex zwei Prozent schwächer. Der Windturbinenbauer rechnet nach einem Umsatz- und Gewinnrückgang im vergangenen Jahr erneut mit einem "herausfordernden" Geschäftsjahr.