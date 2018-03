MÄRKTE-Dax startet vor Osterpause höher - Geringe Handelsumsätze

Frankfurt, 29. Mrz (Reuters) - Am letzten Handelstag des ersten Quartals ist der Dax mit leichtem Rückenwind gestartet. Der Dax lag am Gründonnerstag wenige Minuten nach Eröffnung 0,4 Prozent höher bei 11.987 Punkten. Die Umsätze dürften gering bleiben, da viele Investoren sich bereits ins lange Osterwochenende verabschiedeten. Am Karfreitag und Ostermontag bleibt die Börse geschlossen.

Die schnellen Stimmungsschwankungen dürften nach Meinung von Börsianern aber kurzfristig anhalten. “Auch wenn die USA und China den Dialog bezüglich Strafzöllen begonnen haben, fürchten die Anleger noch immer die Unberechenbarkeit des US-Präsidenten Donald Trump”, sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Handelshaus AxiTrader. “Dazu kommt auch noch die Panik, die durch den Ausverkauf der Technologie-Werte in den USA ausgelöst wurde.”

Bei den deutschen Techologiewerten legten am Donnerstag einige Firmen Zahlen vor. Heraus stachen S&T mit einem Kursplus von 3,4 Prozent. Zuwächse bei Umsatz und Gewinn des österreichischen IT-Unternehmens zogen Anleger an.

Aktien von RIB Software stiegen ebenfalls um mehr als drei Prozent nach einer Gewinnsteigerung und höheren Dividende des Bausoftwareherstellers.

An der Pariser Börse standen Renault im Fokus, die mehr als sechs Prozent zulegten. Händler verwiesen auf eine Meldung der Finanznachrichtenagentur Bloomberg, wonach der französische Autobauer und sein japanischer Partner Nissan über eine Fusion sprechen. (Reporter: Anika Ross, redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1232 oder 030-2888 5168)