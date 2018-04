MÄRKTE-Dax-Erholung verliert an Schwung - Deutz im Minus

Frankfurt, 18. Apr (Reuters) - Nach seiner jüngsten Kursrally hat der Dax eine Verschnaufpause eingelegt. Er lag zur Eröffnung am Mittwoch knappe 0,1 Prozent im Plus bei 12.598 Punkten, nachdem er am Dienstag noch 1,6 Prozent gestiegen war. “Sowohl der Syrien-Konflikt als auch der Handelsstreit zwischen den USA und China spielen zurzeit keine große Rolle”, sagte Analyst Christian Henke vom Brokerhaus IG Markets. “Allerdings stellt sich die Frage, wie lange die Freude darüber währen wird.” Schließlich seien diese beiden Themen noch nicht vom Tisch.

Zu den größten Verlierern am deutschen Aktienmarkt zählte Deutz mit einem Kursminus von fünf Prozent. Dem Motorenbauer drohen bei einem Joint Venture in China Abschreibungen im Volumen von bis zu 32 Millionen Euro. (Reporter: Hakan Ersen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)