MÄRKTE-Schwächerer Euro gibt Dax Auftrieb

Frankfurt, 27. Apr (Reuters) - Der schwächere Euro und Kursgewinne an der Wall Street haben den Dax am Freitag ins Plus geschoben. Der deutsche Leitindex legte 0,6 Prozent auf 12.574 Zähler zu. Die Gemeinschaftswährung rutschte kurz vor dem Handelsstart an der Frankfurter Börse auf ein Dreieinhalb-Monats-Tief von 1,2085 Dollar. Ein schwächerer Euro hilft den Firmen in Europa, weil ihre Waren im Welthandel günstiger werden und die Exportchancen steigen.

Börsianern zufolge setzt vor allem die Aufwertung des Dollar dem Euro zu. Investoren hoffen auf eine Beilegung des Handelsstreits mit China. Der Wirtschaftsberater von US-Präsident Donald Trump, Larry Kudlow, hatte am Donnerstag gesagt, er gehe davon aus, dass anstehende Handelsgespräche mit China positiv verlaufen dürften. Geschwächt wurde der Euro zudem durch skeptische Äußerungen der EZB zur Konjunktur der Euro-Zone.

Unter den Einzelwerten ragten BASF mit einem Plus von 1,2 Prozent heraus. Bayer ist sich mit BASF über den Verkauf des Gemüsesaatgutgeschäfts einig geworden. Bayer notierten 0,5 Prozent fester. Daimler legten nach der Veröffentlichung ihrer Quartalszahlen 0,8 Prozent zu. Auf der Verliererseite standen die Aktien der Deutschen Bank. die sich um knapp ein Prozent verbilligten. Das Geldhaus hatte am Donnerstag mitgeteilt, dass nach einem Gewinneinbruch um 80 Prozent zu Jahresbeginn im schwächelnden Investmentbanking kaum ein Stein auf dem anderen bleiben soll.