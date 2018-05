MÄRKTE-Dax vor Trumps Iran-Entscheid im Minus - Post auf Talfahrt

Frankfurt, 08. Mai (Reuters) - Vor der US-Entscheidung über die Zukunft des Atom-Abkommens mit dem Iran scheuen Anleger Engagements am Aktienmarkt. Der Dax bröckelte zur Eröffnung am Dienstag um 0,2 Prozent auf 12.924 Punkte ab.

US-Präsident Donald Trump will am Abend (MESZ) verkünden, ob er das Iran-Abkommen aufkündigt. “Zieht man in Betracht, dass der Präsident extrem misstrauisch gegenüber dem Iran ist und auch nicht vom Feedback seiner europäischen Amtskollegen beeindruckt war, scheint ein Ausstieg ziemlich wahrscheinlich”, sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader.

Viel wichtiger ist Börsianern zufolge daher, ob Trump neue Sanktionen gegen Iran verhängt. Dann könnte das Land kaum noch Erdöl auf dem Weltmarkt verkaufen. Der dadurch ausgelöste Energiepreis-Anstieg könnte Inflationsängsten neue Nahrung geben und die Aktienmärkte in Turbulenzen stürzen. Am Dienstag blieb die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee mit einem Preis von 75,65 Dollar je Barrel im Reichweite ihres Dreieinhalb-Jahres-Hochs vom Montag.

Am deutschen Aktienmarkt sorgte die Deutsche Post mit einem Kursminus von 4,2 Prozent für Aufsehen. “Alle Kennziffern lagen unter den Erwartungen”, sagte ein Börsianer.

Die Papiere des Spezialchemiekonzerns Evonik stiegen dagegen um 4,6 Prozent. "Dass die Erträge trotz der Belastungen durch die Wechselkurse und die gestiegenen Rohstoffpreise über den Erwartungen lagen, spricht dafür, dass Evonik Preiserhöhungen durchsetzen konnte", sagte Marktanalyst Heino Ruland von Ruland Research.