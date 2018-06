MÄRKTE-Dax gibt zum Wochenstart Gas - Daimler-Aktie unter Druck

Frankfurt, 11. Jun (Reuters) - Zum Start in die neue Handelswoche haben sich Aktienanleger von den politischen Unsicherheiten weitgehend unbeeindruckt gezeigt. Der Dax startete am Montag 0,4 Prozent fester bei 12.816 Punkten. Experten rechneten allerdings nicht damit, dass sich die Gewinne halten. “Der Dax sucht noch die Richtung”, sagte Aktienanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader. So sorge unter anderem das G7-Treffen am Wochenende für Verunsicherung. US-Präsident Donald Trump machte einen überraschenden Rückzieher von der gemeinsamen Abschlusserklärung. “Das Risiko vor neuen Handelskonflikten ist dementsprechend hoch und dürfte die Märkte noch eine Weile belasten”, betonte Cutkovic.

Vor allem die Aktien der Autohersteller gerieten unter Druck. Anleger fürchten, dass Trump seine Drohung von Zöllen auf in die USA importierte Autos wahr macht. Volkswagen und BMW notierten kaum verändert. Daimler fielen um 1,2 Prozent. Anleger des Stuttgarter Autobauers waren auch verunsichert wegen des Dieselskandals, der laut “Bild am Sonntag” größer ist als bislang angenommen und fast eine Million Autos betrifft.

Größter Gewinner im Dax waren die Titel der Commerzbank mit einem Plus von 2,4 Prozent. Analysten von HSBC empfahlen die Aktien zum Kauf. Die “Süddeutsche Zeitung” berichtete, der Finanzinvestor Cerberus halte mittlerweile deutlich mehr als fünf Prozent an dem Institut, allerdings weniger als zehn Prozent. (Reporterin: Patricia Uhlig, redigiert von Christian Rüttger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)