MÄRKTE-Anleger nehmen nach Kursrally Fuß vom Gas - Dax kaum verändert

Frankfurt, 15. Jun (Reuters) - Nach der Kursrally über die psychologisch wichtige Marke von 13.000 Punkten haben es Anleger am Freitag ruhiger angehen lassen. Der Dax eröffnete den Handel kaum verändert bei 13.107 Punkten. Am Donnerstag war er dank der Aussicht auf eine anhaltend lockere Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) um 1,7 Prozent nach oben geklettert. “Während der bisherige Wochenverlauf ganz im Zeichen des Gipfeltreffens zwischen US-Präsident Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un sowie den Sitzungen der Fed und EZB stand, wird nun insbesondere der ‘Dauerbrenner’ Handelsstreit wieder in den Fokus der Investoren rücken”, sagte Vermögensverwalter Thomas Metzger vom Bankhaus Bauer.

US-Präsident Donald Trump bereitet Regierungskreisen zufolge Zölle gegen China im Volumen von 50 Milliarden Dollar vor. Eine Liste mit betroffenen Produkten soll im Laufe des Tages veröffentlicht werden. Außerdem brachten die EU-Staaten Vergeltungszölle im Umfang von 2,8 Milliarden Euro auf US-Waren auf den Weg.

Für die Titel des Handelskonzerns Ceconomy ging es um 1,9 Prozent nach oben. Die Tochter Media-Saturn-Holding verhandelt über den Verkauf ihres defizitären Russland-Geschäfts an den russischen Konzern Safmar.

Rückenwind für den Dax kam vom Euro, der um 0,2 Prozent auf ein Zweieinhalb-Wochen-Tief von 1,1541 Dollar fiel. Eine schwächere Gemeinschaftswährung macht Waren aus der Euro-Zone im Welthandel günstiger und Anleger wetten darauf, dass dadurch die Wettbewerbschancen der Unternehmen steigen. (Reporterin: Patricia Uhlig, redigiert von Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)