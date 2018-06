MÄRKTE-Dax rutscht zum Wochenstart unter 13.000 Punkte

Frankfurt, 18. Jun (Reuters) - Der Dax hat zum Start in die neue Handelswoche den Kampf um die psychologisch wichtige Marke von 13.000 Punkten zunächst verloren. Er rutschte zu Börsenbeginn um 0,5 Prozent auf 12.944 Zähler ab und folgte seinen Pendants in Japan und an der Wall Street. Auf die Stimmung am Markt drückte am Montag der Handelskonflikt zwischen China und den USA sowie der Asyl-Streit zwischen CDU und CSU in Berlin. “Neben dem globalen Handelskonflikt verfolgen die Anleger auch die Situation in Deutschland sehr genau”, sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader. Größere politische Unsicherheiten wären Gift für die Börsen.

Schützenhilfe für den Aktienmarkt kam vom Euro, der sich um 0,3 Prozent auf 1,1574 Dollar verbilligte. Eine schwächere Gemeinschaftswährung macht Waren aus der Euro-Zone im Welthandel günstiger und steigert die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen.

Zurückhaltung herrschte bei den Anlegern von VW im Vorfeld einer Aufsichtsratssitzung. Insidern zufolge will das Kontrollgremium des Autobauers über die Betrugsermittlungen gegen Audi-Chef Rupert Stadler im Dieselskandal informieren. Die Aktien des Wolfsburger Konzerns gab ein halbes Prozent nach.

Im TecDax legten die Aktien von Evotec um 4,4 Prozent zu. Sie profitierten von einer Partnerschaft des Biotechkonzerns mit dem französischen Pharmariesen Sanofi. Die beiden Unternehmen arbeiten künftig bei der Bekämpfung von Infektionskrankheiten zusammen.

Seit diesem Montag gibt es an der deutschen Börse sogenannte Schattenindizes, die die ab dem 24. September geltenden neuen Regeln für die Indizes abbilden.