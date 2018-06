MÄRKTE-Dax im Aufwind - Handelsstreit bremst Erholung

Frankfurt, 20. Jun (Reuters) - Nach drei Verlusttagen in Folge steigen Anleger wieder am deutschen Aktienmarkt ein. Der Dax legte zur Eröffnung am Mittwoch 0,4 Prozent auf 12.731 Punkte zu. “Doch die Sorge vor einem Handelskrieg ist keineswegs zurückgegangen”, warnte Commerzbank-Analystin Esther Reichelt.

Anlagestratege Michael McCarthy vom Brokerhaus CMC äußerte sich ähnlich. Bislang hätten Anleger meist darauf gesetzt, dass die USA und China ihren Handelsstreit über Verhandlungen lösen. Inzwischen wachse jedoch die Furcht vor einer weiteren Eskalation.

Zu den größten Gewinnern am deutschen Aktienmarkt zählte Dialog Semiconductor mit einen Kursplus von drei Prozent. Der Chip-Designer prüft eine Übernahme der US-Technologiefirma Synaptics. Für Dialog wäre das die Chance, die Abhängigkeit vom iPhone-Hersteller und Großkunden Apple zu verringern, sagte ein Börsianer. Ein in Medienberichten genannter Preis von 59 Dollar je Synaptics-Aktie könnte von Anlegern aber als zu hoch gewertet werden. (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)