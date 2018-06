MÄRKTE-Schnäppchenjäger übernehmen das Ruder - Dax legt zu

Frankfurt, 26. Jun (Reuters) - Nach dem Abwärtsstrudel der vergangenen Tagen sind Börsianer wieder zum Luftholen aufgetaucht. Der Dax startete den Handel am Dienstag 0,5 Prozent fester bei 12.336 Punkten. “Die Stimmung auf dem Börsenparkett bleibt trotzdem angespannt”, sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader. Der globale Handelskonflikt werde Börsianer weiterhin beschäftigen. Zudem rücke der Asylstreit wieder in den Mittelpunkt angesichts des bevorstehenden Gipfels der Europäischen Union (EU). (Reporterin: Patricia Uhlig, redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)

