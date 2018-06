MÄRKTE-Dax-Anleger treten auf die Bremse - EU-Gipfel im Blick

Frankfurt, 28. Jun (Reuters) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben wegen der schwelenden Themen Handelsstreit und Koalitionskrise am Donnerstag den Rückzug angetreten. Der deutsche Leitindex Dax startete 0,5 Prozent tiefer bei 12.310 Punkten.

US-Präsident Donald Trump hatte am Mittwoch erklärt, er verzichte im Streit über unfaire Investmentpraktiken Chinas auf gezielte Abwehrmaßnahmen gegen die Übernahme von US-Technologie. Trumps Wirtschaftsberater Larry Kudlow sagte aber später dem Sender Fox, Trumps Erklärung bedeute keine abgeschwächte Position gegenüber China. Zudem richten die Anleger in Europa ihre Blicke auf den EU-Gipfel. “Bundeskanzlerin Angela Merkel braucht dringend einen Erfolg um einen Koalitionsbruch zu verhindern”, sagte Analyst Milan Cutkovic vom Handelshaus AxiTrader. “Ein Scheitern der Bundesregierung dürfte die Nervosität auf dem Börsenparkett noch verstärken und den DAX stark unter Druck bringen.”

Auf der Unternehmensseite steht der zweite Teil des Stresstestes der US-Notenbank Fed im Fokus, der allerdings erst nach Handelsschluss in Europa und den USA veröffentlicht wird. Den ersten Teil der diesjährigen Prüfung der in den USA aktiven Großbanken hatte die Deutsche Bank bestanden. Nach dem zeitweisen Sturz auf ein Rekordtief am Mittwoch starteten die Titel 1,1 Prozent tiefer.

Puma waren mit einem Kursplus von 1,7 Prozent der Favorit im MDax. Händlern zufolge hat Goldman Sachs das Kursziel für die Titel des Sportartikel-Herstellers auf 600 von zuvor 495 Euro angehoben.