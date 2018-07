MÄRKTE-Dax startet mit Verlusten - Anleger blicken nach Berlin

Frankfurt, 02. Jul (Reuters) - Der Dax ist mit Kursverlusten in die neue Börsenwoche gestartet. Der Leitindex eröffnete den Handel am Montag 1,3 Prozent schwächer bei 12.148 Punkten. Grund für die schlechte Stimmung am Markt waren die Regierungskrise in Berlin und die anhaltende Sorge vor einer Abschwächung des Wirtschaftswachstums in Folge des Handelsstreits mit den USA.

Der Streit zwischen CDU und CSU über die Migrationspolitik hatte sich am Wochenende verschärft, Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) drohte mit Rücktritt. Im Tagesverlauf ist ein weiteres Spitzentreffen zwischen ihm und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) geplant. “Gelingt es Merkel nicht, eine Einigung mit CSU-Chef Seehofer zu erzielen, droht die Bundesregierung nach etwas mehr nach drei Monaten auseinanderzubrechen”, sagte Analyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus CMC Markets. “Der Dax dürfte in solch einem Szenario schnell unter die psychologisch wichtige Marke von 12.000 Punkten fallen.”

Einer der Verlierer im Dax waren die Titel von ThyssenKrupp mit einem Verlust von 1,6 Prozent. Der Konzern beschloss nach über zweijährigen Verhandlungen die Stahlfusion mit dem indischen Rivalen Tata Steel. Großaktionär Cevian forderte einen weiteren Umbau des Mischkonzerns.

Heiß begehrt waren dagegen die Titel des Mediamarkt-Eigentümers Ceconomy, die Aktien legten um 10,4 Prozent zu. Der Konzern erhielt eine 277 Millionen Euro schwere Kapitalspritze seines Vertriebspartners Freenet. Der Mobilfunkkonzern zahlte für die im Rahmen einer Kapitalerhöhung ausgegebenen 32,6 Millionen Aktien je 8,50 Euro. Das waren 19 Prozent mehr als der Schlusskurs von Ceconomy am Freitag. Freenet-Titel fielen um 2,9 Prozent. (Reporterin: Patricia Uhlig, redigiert von