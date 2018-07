MÄRKTE-Autowerte ziehen Dax nach oben

Frankfurt, 05. Jul (Reuters) - Der globale Handelskonflikt mit den USA bleibt das Hauptgesprächsthema auf dem deutschen Börsen-Parkett. Die Dax-Anleger hofften am Donnerstag darauf, dass die europäischen Autobauer doch noch um höhere US-Zölle herumkommen. Der deutsche Leitindex gewann 0,9 Prozent auf 12.433 Punkte. Die Papiere von Daimler, Volkswagen und BMW legten zwischen 3,2 und 2,7 Prozent zu.

Dem “Handelsblatt” zufolge hat der US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, den Chefs von BMW, Daimler und Volkswagen eine Lösung in dem Konflikt um drohende Strafzölle unterbreitet. Grenell habe erklärt, die USA seien zu einer Null-Lösung bereit, also zu einem Komplett-Verzicht auf Autozölle, wenn auch Europa darauf verzichte.

Mit Spannung warten Anleger auch auf den Showdown zwischen den USA und China im Handelsstreit. Am Freitag sollen die von US-Präsident Donald Trump angedrohten US-Zölle auf chinesische Waren im Wert von 34 Milliarden Dollar in Kraft treten. China droht damit, am selben Tag ebenfalls höhere Zölle auf US-Güter zu erheben.

Neben den Autowerten stand auch Linde im Fokus. Der Industriegasehersteller kommt bei seiner Fusion mit Praxair voran. Der japanische Konzern Taiyo Nippon Sanso übernimmt für fünf Milliarden Euro Teile des Europa-Geschäfts von Praxair. Linde und Praxair müssen Firmenanteile abgeben, um von den Kartellwächtern eine Genehmigung für ihre geplante Fusion zu bekommen.