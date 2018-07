MÄRKTE-Dax macht weiter Boden gut - US-Berichtssaison im Fokus

Frankfurt, 09. Jul (Reuters) - Der Dax hat seine Erholung zum Wochenstart fortgesetzt. Der deutsche Leitindex legte am Montag 0,4 Prozent auf 12.547 Zähler zu. In der vergangenen Woche hatte er bereits 1,5 Prozent an Wert gewonnen. Börsianer zufolge spekulieren Anleger auf eine starke Berichtssaison. Den Startschuss geben in dieser Woche die US-Großbanken JP Morgan Chase, Wells Fargo und Citigroup. Sie veröffentlichen ihre Ergebnisse am Freitag. “Die Aktienmärkte haben dringend frische Impulse nötig,” sagte Milan Cutkovic vom Handelshaus AxiTrader. So könnten die Sorgen rund um den Handelsstreit mit den USA vielleicht etwas in den Hintergrund rücken.

Der Konflikt zwischen den beiden größten Wirtschaftsmächten USA und China schaukelte sich zuletzt mit Zöllen und Gegenmaßnahmen hoch. Im Tagesverlauf kommen die Spitzen der deutschen und chinesischen Regierung in Berlin zusammen, um inmitten des weltweiten Handelskonflikts die Voraussetzungen für einen Ausbau der engen Wirtschaftsbeziehungen zu schaffen. Es wird erwartet, dass nach dem Treffen von Chinas Ministerpräsident Li Keqiang mit Kanzlerin Angela Merkel ein Bündel von Wirtschaftsvereinbarungen in zweistelliger Milliardenhöhe unterzeichnet wird.

Zu den größten Dax-Gewinnern zählten un den ersten Minuten die Aktien der Lufthansa und Infineon, die sich um 2,8 und 1,2 Prozent verteuerten. (Reporterin: Daniela Pegna, redigiert von Klaus-Peter Senger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-75651236 oder 030-28885168.)