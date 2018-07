MÄRKTE-Handelsstreit bremst Dax aus - Jenoptik im Höhenflug

Frankfurt, 11. Jul (Reuters) - Die US-Pläne für weitere Zölle im Handelsstreit mit China haben Anlegern am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch zugesetzt. Der Dax startete 0,9 Prozent tiefer bei 12.497 Punkten.

US-Präsident Donald Trump erhöht im Handelsstreit mit China den Druck und will für weitere Produkte im Wert von 200 Milliarden Dollar zusätzliche Zölle erlassen. China bezeichnete die Pläne als absolut inakzeptabel. “Kurzfristig ist damit kein Ende des Handelskonflikts in Sicht”, betonte Analyst Milan Cutkovic vom Handelshaus AxiTrader. “Die Unsicherheit hält die Anleger in Atem.” Vor allem in China gingen die Aktienkurse in die Knie. Die Eskalation im Handelsstreit wird Strategen zufolge wohl das marktbeherrschende Thema bleiben, vor allem da keine relevanten Konjunkturdaten anstehen.

Bei den Einzelwerten legten die Papiere von Jenoptik im TecDax bis zu 8,5 Prozent zu. Nach dem Zukauf der kanadischen Firma Prodomax Automation erhöhte der Technologiekonzern seine Umsatzprognose. “Wir finden den Kaufpreis attraktiv und denken, dass die Akquisition wertsteigernd für Jenoptik sein wird”, erklärten die Analysten von Baader Helvea.

Am Dax-Ende fanden sich die Aktien von ThyssenKrupp wieder, die 2,1 Prozent abgaben. Einem Zeitungsbericht zufolge will der Aufsichtsrat noch in dieser Woche einen Nachfolger für den zurückgetretenen Konzernchef Heinrich Hiesinger finden. Zunächst solle es eine vorübergehende Lösung geben. Zu den größten Dax-Verlierern zählten außerdem Infineon und Continental mit einem Minus von jeweils rund 1,2 Prozent. (Reporter: Anika Ross, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168.)