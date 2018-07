MÄRKTE-Dax startet Erholungsversuch - Gerresheimer heben ab

Frankfurt, 12. Jul (Reuters) - Der deutsche Aktienmarkt wagt nach dem jüngsten Zoll-Schock ein Comeback. Der Dax startete am Donnerstag 0,4 Prozent höher bei 12.460 Punkten. Am Mittwoch hatten ihn die neuen US-Zölle im Handelsstreit mit China um 1,5 Prozent nachgeben lassen.

Einen Tag vor der Bilanzvorlage der großen US-Banken wandere der Fokus der Anleger vom Handelskonflikt zur Berichtssaison, sagten Händler. Dabei werden Analysten und Anleger die Ausblicke vor allem auf Hinweise auf Auswirkungen des Handelskonflikts abklopfen. “Zumindest vorübergehend könnte die Berichtssaison die zuletzt getrübte Stimmung an den Börsen aufhellen”, sagte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Handelshaus QC Partners.

Auf der Konjunkturseite könnten am Donnerstag die detaillierten Inflationsdaten aus Deutschland im Juni den Anlegern Hinweise auf die künftige EZB-Zinspolitik geben. Laut Insidern wird derzeit in der Notenbank über den richtigen Zeitpunkt für eine Zinserhöhung diskutiert. Zudem steht das Protokoll der EZB-Sitzung vom Juni zur Veröffentlichung an. In den USA stehen neben dem Wochenbericht vom Arbeitsmarkt ebenfalls die Verbraucherpreise auf den Terminkalendern.

Zu den größten Gewinnern im Dax zählten Thyssenkrupp mit einem Kursplus von zwei Prozent nach einer Kaufempfehlung der Citigroup.

Papiere von Gerresheimer kletterten nach einem optimistischem Ausblick um mehr als sieben Prozent. Der für die Pharma - und Kosmetikindustrie produzierende Verpackungshersteller erwartet ein starkes zweites Halbjahr und kalkuliert im Gesamtjahr 2017/18 mit Erlösen am oberen Ende der prognostizierten Spanne. (Reporter: Anika Ross, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)