MÄRKTE-Trump/Putin-Gipfel macht Dax-Anleger vorsichtig

Frankfurt, 16. Jul (Reuters) - Vor dem Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem russischen Kollegen Wladimir Putin halten sich Anleger mit Engagements am deutschen Aktienmarkt zurück. Der Dax notierte zur Eröffnung am Montag kaum verändert bei 12.535 Punkten.

Nachdem Trump vergangene Woche die EU aufgemischt und sie als handelspolitischen “Feind” bezeichnet hatte, sei die entscheidende Frage, ob sich die beiden Alphatiere vertrügen, betonten die Analysten der Commerzbank. Auch Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners mahnte zur Vorsicht. “Niemand weiß, wohin Donald Trump bei seinen wirtschaftlichen und politischen Beziehungen mit Russland will.”

Bei den Unternehmen stand VTG im Rampenlicht. Ein Fonds der US-Investmentbank Morgan Stanley stockt seine Beteiligung an dem Waggon-Vermieter auf 49 Prozent auf und bietet den restlichen Aktionären 53 Euro je Aktie. VTG-Titel stiegen am Montag um 15,5 Prozent auf 55,60 Euro.