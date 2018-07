MÄRKTE-Dax stagniert - Thyssen mit Kurssprung

Frankfurt, 17. Jul (Reuters) - In Erwartung neuer Aussagen zur US-Geldpolitik halten sich Anleger mit Engagements am deutschen Aktienmarkt zurück. Der Dax notierte zur Eröffnung am Dienstag kaum verändert bei 12.567 Punkten.

US-Notenbankchef Jerome Powell wird im Tagesverlauf im Kongress Parlamentariern Rede und Antwort stehen. “Powell dürfte sich optimistisch zeigen, was die Konjunktur betrifft”, sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader. “Es bleibt aber abzuwarten, ob und wie er die Risiken bezüglich des Handelsstreits und die eher langsame Inflationsentwicklung kommentiert.”

Bei den Unternehmen sorgte Thyssenkrupp mit einem Kurssprung von 4,3 Prozent für Furore. Wenige Tage nach dem Vorstandschef Heinrich Hiesinger warf auf der Oberaufseher des Traditionskonzerns, Ulrich Lehner, das Handtuch. Dies schüre Spekulationen auf einen tiefgreifenden Umbau des gut 200jährigen Unternehmen, sagte ein Händler.