MÄRKTE-Schwindende Sorge vor Zollstreit bringt Dax in Fahrt

Frankfurt, 21. Sep (Reuters) - Die Rekordjagd an der Wall Street bringt auch Investoren in Deutschland in Stimmung. Der Dax startete den Handel am Freitag 0,6 Prozent höher bei 12.402 Punkten. Der Euro war ebenfalls gefragt, er kostete mit 1,18 Dollar so viel wie zuletzt vor zweieinhalb Monaten. Grund für den Höhenflug war unter anderem, dass sich Anleger vom Dollar abwandten, der in den vergangenen Wochen als “sicherer Hafen” gefragt war.

Anleger spekulierten auf eine Deeskalation im Zollkonflikt, nachdem die Anfang der Woche verkündeten Zölle von Seiten Chinas und den USA geringer ausfielen. “Auf weltwirtschaftlicher Ebene sieht es nach Entspannung aus, nachdem die Vereinigten Staaten und China diese Woche in ihrem Handelsstreit jeweils weniger heftig agiert haben als befürchtet”, erklärte Investmentanalyst Thomas Meißner von der Landesbank Baden-Württemberg. An der Wall Street waren die wichtigsten Indizes zu Höchstform aufgelaufen, der Dow-Jones-Index schloss auf einem Rekordhoch von 26.656 Zählern.

Allerdings sei weiterhin Vorsicht angebracht, warnte Analyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader. Für eine klare Erholung müsse der Dax über die Marke von 12.500 Punkten steigen. “Neben der Rally in New York gibt es zurzeit nicht viel, was dem Index den nötigen Schwung dafür verleihen könnte.”

Gefragt im Dax waren vor allem exportorientierte Aktien wie die der Autobauer. Daimler und Volkswagen legten je 1,5 Prozent zu. RWE standen mit einem Mini-Verlust am Dax-Ende. Ein Verzicht auf die umstrittene Räumung des Hambacher Forsts würde den Energiekonzern nach eigenen Angaben vier bis fünf Milliarden Euro kosten. (Reporterin: Patricia Uhlig, redigiert von Petra Jasper Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)