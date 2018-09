MÄRKTE-Schuldensorgen um Italien belasten Dax - Thyssen-Rally geht weiter

Frankfurt, 28. Sep (Reuters) - Die Einigung auf ein höher als von Investoren erhofftes Defizitziel Italiens hat die Stimmung an den Börsen zum Wochenschluss getrübt. Der Dax gab zur Eröffnung ein halbes Prozent auf 12.374 Punkte ab. Der Euro notierte mit 1,1619 Dollar rund 0,2 Prozent schwächer.

Die italienischen Regierungsparteien und Wirtschafts- und Finanzminister Giovanni Tria verständigten sich am Donnerstagabend auf ein Defizitziel für 2019 in Höhe von 2,4 Prozent des Bruttoinlandsproduktes - so wie es die populistische 5-Sterne-Bewegung und die rechte Lega gefordert hatten.

Börsianern zufolge dürfte Italien damit für lange Zeit ein kritisches Thema an der Börse bleiben. “Alle, die auf eine moderate Neuverschuldung gehofft haben, werden jetzt bitter enttäuscht”, sagte Fondsmanager Thomas Altmann vom Handelshaus QC Partners. “Wenn Italien in diesem Tempo neue Schulden anhäuft, muss die Frage nach der langfristigen Schuldentragfähigkeit gestellt werden.” Italien muss den kompletten Haushaltsentwurf 2019 bis zum 15. Oktober bei der EU-Kommission und der Eurogruppe einreichen.

An den Anleihemärkten warfen Anleger italienische Titel aus den Depots: die Renditen für die zehnjährigen Papiere zogen im Gegenzug um 18 Basispunkte auf 3,08 Prozent an. Die Börse in Mailand startet 2,2 Prozent schwächer.

Im Dax sorgte die geplante Aufspaltung von ThyssenKrupp erneut für Kursfantasie. Die Aktien gewannen bis zu 3,7 Prozent und standen damit unangefochten an der Dax-Spitze. Am Donnerstag waren sie mit einem Aufschlag von 9,9 Prozent auf 22,06 Euro aus dem Handel gegangen. Vorstandschef Guido Kerkhoff will mit der Aufspaltung “signifikante stille Reserven” heben. (Reporter: Anika Ross, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)