MÄRKTE-Dax macht zum Wochenstart Boden gut - Linde geben Gas

Frankfurt, 01. Okt (Reuters) - Die Einigung zwischen den USA und Kanada auf ein Handelsabkommen hat bei Börsianern zu Wochenbeginn für Zuversicht gesorgt. Jedoch dämpften die Sorgen über einen ungeordneten Brexit, einen Schuldenstreit zwischen der EU und Italien und über eine Währungskrise in der Türkei die Kauflaune. Der Dax kam daher nur vorsichtig in Schwung, er eröffnete den Handel 0,2 Prozent fester bei 12.267 Punkten.

“Die Lage ist aktuell wohl einfach für viele Investoren zu unübersichtlich um im großen Stil einzusteigen”, kommentierte Thomas Metzger, Chef der Vermögensverwaltung beim Bankhaus Bauer. “Die Marke von 12.000 Punkten ist im Dax nun wieder in Sichtweite, was durchaus für weitere Nervosität unter insbesondere kurzfristig orientierten Marktteilnehmern sorgen könnte.”

Einer der größten Gewinner im Leitindex waren die Titel des Gaseherstellers Linde mit einem Kursplus von 4,3 Prozent. Die Kartellbehörden in China gaben grünes Licht für die geplante Fusion mit dem US-Rivalen Praxair. Damit stehen für den milliardenschweren Zusammenschluss noch die Genehmigungen in Südkorea und in den USA aus.

Lufthansa-Titel rutschten um 1,5 Prozent ab, nachdem der irische Billigflieger Ryanair seine Prognosen gesenkt hat. Außerdem mache der Lufthansa der hohe Ölpreis zu schaffen, sagte ein Händler. Ein Fass der Ölsorte Brent aus der Nordsee kostet derzeit mit rund 83 Dollar so viel wie seit vier Jahren nicht mehr.