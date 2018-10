KORRIGIERT-MÄRKTE-Furcht vor neuer Schuldenkrise macht Dax zu schaffen

(Berichtigt Tippfehler in Dax-Eröffnung. Index startete den Handel bei 12.229 Punkten, nicht 12.299 Punkten.)

Frankfurt, 02. Okt (Reuters) - Nach den Kursgewinnen zum Wochenstart hat der Dax am Dienstag wieder den Rückwärtsgang eingelegt. Der Leitindex eröffnete den Handel 0,9 Prozent schwächer bei 12.229 Punkten. Einer der Gründe für die Zurückhaltung der Investoren war laut Börsianern die Sorge vor einer neuen Schuldenkrise in der Euro-Zone. Außerdem rückte der noch nicht gelöste Zollkonflikt zwischen den USA und China wieder in den Vordergrund.

“Neben dem Thema Handelsstreit beschäftigt auch das Krisenthema Italien die Anleger”, sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader. “Das Land befindet sich auf Konfrontationskurs zur Europäischen Union und es werden unangenehme Erinnerungen an die Schuldenkrise 2011 wach.” Auch der Euro geriet unter Druck. Er fiel auf ein Drei-Wochen-Tief von 1,1531 Dollar.

Größter Verlierer im Dax waren Siemens-Aktien mit einem Kursrückgang von 2,3 Prozent. Analysten von HSBC stuften die Titel auf “hold” von “buy” zurück und senkten das Kursziel.

Die ebenfalls im Dax notierten Lufthansa-Aktien büßten drei Prozent ein. Ein Grund dafür war laut Händlern der weiter steigende Ölpreis. Das verteuert die Kerosinkosten für Fluggesellschaften. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Ölsorte Brent kostete mit gut 85 Dollar so viel wie seit vier Jahren nicht mehr.