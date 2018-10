Frankfurt, 15. Okt (Reuters) - Der Aktienhandel in Deutschland ist beeinträchtigt. Technische Probleme beeinträchtigten das Handelssystem Xetra, teilte die Deutsche Börse am Montagmorgen mit. Die Ursache der Störung war zunächst unklar. (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)

Unsere Werte: Die Thomson Reuters Trust Principles