MÄRKTE-Dax auf Erholungskurs - FMC mit Rekord-Kurssturz

Frankfurt, 17. Okt (Reuters) - Im Windschatten der Kursrally an der Wall Street steigen Anleger auch wieder in den deutschen Aktienmarkt ein. Der Dax legte zur Eröffnung am Mittwoch 0,3 Prozent auf 11.806 Punkte zu. Auftrieb versprachen sich Börsianer von der angelaufenen Bilanzsaison.

Fresenius Medical Care (FMC) verschreckte Anleger allerdings mit einer Prognosesenkung. Wegen eines schwachen dritten Quartals rechnet der Dialyse-Spezialist für das Gesamtjahr nur noch mit einem Ergebniswachstum von elf bis zwölf statt 13 bis 15 Prozent. “Das ist sehr enttäuschend, da Analysten die bisherigen Ziele für 2018 als konservativ betrachtet hatten”, sagte ein Börsianer.

FMC-Titel brachen um bis zu 15,7 Prozent ein - so stark wie noch nie. Die Papiere der Mutter Fresenius rutschten um bis zu 8,8 Prozent ab und steuerten auf den größten Tagesverlust seit 16 Jahren zu. Der Gesundheitskonzern stellte ein Gesamtjahresergebnis am unteren Ende der angepeilten Spanne in Aussicht. (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Christian Krämer. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)