MÄRKTE-Dax leicht im Minus - HeidelCement und SAP tauchen ab

Frankfurt, 18. Okt (Reuters) - Mit Enttäuschung aufgenommene Quartalszahlen haben den deutschen Aktienmarkt belastet. Der Dax verlor im frühen Handel am Donnerstag 0,2 Prozent auf 11.694 Zähler. Die Aktien von HeidelbergCement rutschten um mehr als sieben Prozent ab, nachdem der Baustoffkonzern wegen hoher Energiekosten und anhaltend widriger Wetterbedingungen in den USA seine Ergebnisprognose gesenkt hatte. Auch für SAP ging es trotz einer erneuten Prognoseanhebung bergab. Anleger zeigten sich enttäuscht über das Betriebsergebnis und die operative Marge im dritten Quartal. Beides lag unter den Erwartungen von Analysten. Die Titel gaben 3,5 Prozent nach.

Für Gesprächsstoff sorgte neben den Firmenbilanzen auch das weitere Vorgehen bei den Brexit-Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien. Am Mittwochabend gingen Großbritannien und die verbleibenden 27 EU-Staaten und wie erwartet in Brüssel ohne Einigung auseinander. Die EU-27 entschieden, einen neuen Gipfel erst wieder anzuberaumen, wenn EU-Chefunterhändler Michel Barnier entscheidende Fortschritte meldet.

Ein Dauerbrenner bleiben auch die Sorgen über Italiens Staatsfinanzen. Die Regierung aus rechter Lega und populistischer Fünf-Sterne-Bewegung plant für kommendes Jahr eine deutlich höhere Neuverschuldung als von der Vorgängerregierung in Aussicht gestellt. Das Defizit soll 2,4 Prozent des Bruttoinlandsproduktes ausmachen - dreimal so viel wie ursprünglich vorgesehen. Die EU-Kommission kann das italienische Budget aber ablehnen. Es liegt seit Montag vor. (Reporterin: Daniela Pegna, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-75651236 oder 030-28885168.)