MÄRKTE-Anleger hoffen auf Annäherung im Zollstreit - Dax legt zu

Frankfurt, 12. Dez (Reuters) - Die Hoffnung auf eine Entspannung im Zollstreit zwischen den USA und China hat den deutschen Aktienmarkt am Mittwoch gestützt. Der Dax legte zum Handelsstart ein halbes Prozent auf 10.830 Punkte zu.

US-Präsident Donald Trump sagte in einem Reuters-Interview, dass China “enorme Mengen” an US-Sojabohnen kaufe und Handelsgespräche mit Peking telefonisch bereits im Gange seien. Ebenfalls positiv werteten die Anleger die Freilassung auf Kaution der Huawei-Finanzchefin Meng Wanzhou. Sie war auf Betreiben der USA Anfang Dezember in Vancouver festgenommen worden. “Die Stimmung der Anleger hellt sich auf”, sagte Marktstratege Thomas Altmann vom Handelshaus QC Partners. “Zumindest eine kleine Weihnachtserholung an den Börsen erscheint möglich.” Auch in Asien setzten Anleger auf eine Annäherung.

Bei den Einzelwerten zählte der Autosektor zu den größten Gewinnern. Im Dax stiegen BMW, Daimler und VW um bis zu 0,5 Prozent. Allianz lagen nach einer Kaufempfehlung mit einem Plus von 1,4 Prozent an der Dax-Spitze. Bank of America Merrill Lynch stufte die Titel auf “Buy” von “Neutral” hoch.

Im Ringen um einen EU-Austritt Großbritanniens bleibt die Lage allerdings unübersichtlich. Nach der Absage des Brexit-Votums im Unterhaus durch Theresa May muss sich die Regierungschefin einem Misstrauensvotum stellen.

Im Blick behalten werden Anleger auch die Lage in Straßburg nach den Schüssen nahe des Weihnachtsmarktes am Dienstagabend. Die französische Regierung hat die höchste Sicherheitswarnstufe für das Land ausgerufen. (Reporter: Anika Ross, redigiert von Petra Jasper. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)