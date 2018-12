MÄRKTE-Dax-Anleger ziehen sich wieder zurück - Scout24 heben ab

Frankfurt, 14. Dez (Reuters) - An der Börse haben am Freitag die Zweifler die Oberhand gewonnen. Der Dax startete mit einem Verlust von 1,1 Prozent auf 10.808 Punkte in den Handel und nahm wieder Abstand von der psychologisch wichtigen 11.000er Marke. “Einerseits scheint fielen Investoren die Überzeugung zu fehlen, dass es sich bei der aktuellen Erholung um mehr als nur eine technische Aufwärtsreaktion handeln könnte”, sagte Analyst Christian Schmidt von der Landesbank Helaba. “Andererseits ist davon auszugehen, dass kaum noch neue Positionen angesichts der näher rückenden Feiertage und vor dem Jahresende aufgebaut werden.”

Unter Druck standen im Dax vor allem Technologie-Aktien, nachdem diese bereits an der Wall Street und im asiatischen Handel Federn lassen mussten. Infineon und Wirecard verloren je rund 1,5 Prozent. Die Autowerte, die besonders sensibel auf Nachrichten rund um den Handelsstreit zwischen China und den USA reagieren, waren ebenfalls unter den größten Verlierern. Daimler, VW und BMW gaben je gut zwei Prozent nach.

Einer der größten Gewinner an der deutschen Börse waren die Aktien von Scout24. Die Titel schossen im Nebenwerteindex MDax knapp 17 Prozent in die Höhe. Auslöser war ein Bericht der “Financial Times”, wonach mehrere Finanzinvestoren ein Auge auf den Betreiber der Onlineportale “ImmobilienScout24” und “AutoScout24” geworfen haben.

