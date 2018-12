MÄRKTE-Dax lässt weiter Federn - Furcht vor weltweiter Konjunkturdelle

Frankfurt, 18. Dez (Reuters) - An der Börse bleibt die Stimmung gedrückt. Aus Furcht vor einer weltweiten Konjunkturabkühlung warfen Anleger am Dienstag erneut Aktien aus ihren Depots. Der Dax startete mit einem Kursabschlag von 0,3 Prozent auf 10.741 Punkte in den Handel. Bereits an den Börsen in Asien und den USA gab es Verluste. Experten machten für die Verunsicherung der Anleger gesunkene Wachstumsaussichten in Japan verantwortlich. Zudem seien viele enttäuscht, dass sich der chinesische Präsident Xi Jinping in einer viel beachteten Rede zum 40. Jahrestag der Wirtschaftsreformen nicht zum Handelsstreit mit den USA geäußert habe. “Auf dem Börsenparkett hoffte man aber auf positive Signale aus Peking, denn bisher ist nur beim US-Präsidenten etwas Optimismus in dieser Angelegenheit zu spüren”, erläuterte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader.

Unter Druck an der deutschen Börse standen Tech-Werte, weil diese in Asien und den USA unter die Räder gekommen waren. So verloren die Aktien von Infineon und Wirecard jeweils rund ein Prozent. Die ebenfalls im Dax notierten Titel der Deutschen Telekom gewannen 0,5 Prozent. Die 26 Milliarden Dollar schwere geplante Fusion der Mobilfunkanbieter T-Mobile US und Sprint nahm in den USA eine weitere Hürde. Der US-Ausschuss für ausländische Investitionen (CFIUS) gab grünes Licht für den Deal. (Reporterin: Patricia Uhlig, redigiert von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)