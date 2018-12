MÄRKTE-Dax-Anleger vor Weihnachtsfeiertagen auf der Hut

Frankfurt, 21. Dez (Reuters) - Am letzten Handelstag vor Weihnachten haben sich die Dax-Anleger lieber zurückgehalten. Der deutsche Leitindex verlor am Freitag 0,7 Prozent auf 10.541 Zähler. “Die Enttäuschung darüber, dass die US-Notenbank trotz aller Warnsignale und zahlreichen Risiken die Zinsen weiterhin anheben will, hält an”, sagt Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader. “Zudem sind die Anleger nach diesem schwachen Börsenjahr vor den Feiertagen noch risikoaverser als sonst.” Der Dax hat seit Jahresbeginn fast 18 Prozent an Wert eingebüßt.

Unter den Einzelwerten ragten Delivery Hero heraus. Der weltgrößte Essen-Lieferdienst verkauft sein Deutschland-Geschäft für knapp eine Milliarde Euro an den niederländischen Rivalen Takeaway.com. Delivery Hero standen mit einem Plus von 9,2 Prozent an der MDax-Spitze.

Für Kursbewegungen könnte im Tagesverlauf zudem der Hexensabbat sorgen. Im Tagesverlauf verfallen Optionen und Futures auf Aktienindizes sowie Optionen auf einzelne Aktien. Investoren versuchen an solchen Tagen, die Preise derjenigen Wertpapiere, auf die sie Derivate halten, in eine für sie günstige Richtung zu bewegen. (Reporterin: Daniela Pegna, redigiert von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-75651236 oder 030-28885168.)