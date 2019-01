MÄRKTE-Dax kommt kaum vom Fleck - "Anleger halten ihr Pulver trocken"

Frankfurt, 08. Jan (Reuters) - Konjunkturpessimismus und die Unsicherheit rund um den Handelsstreit zwischen China und den USA halten die Börse in Deutschland in Schach. Der Dax notierte am Dienstag knapp im Plus bei 10.782 Punkten. “Die Anleger halten ihr Pulver trocken”, sagte Marktanalyst Christian Henke vom Brokerhaus IG. Sie blickten mit Spannung nach Peking, wo derzeit Delegationen aus China und den USA versuchen, eine Lösung im Zollkonflikt zu finden.

Zu den Verlierern an der Börse gehörten Technologiewerte, nachdem die asiatischen Tech-Riesen Samsung und LG Electronics für das abgelaufene Quartal Gewinn- und Umsatzeinbußen verkündet haben. Die Aktien von Wirecard fielen um ein halbes Prozent.

Im Nebenwerteindex MDax standen die Titel von Evotec mit einem Plus von zwei Prozent an der Spitze. Der Biotechkonzern erzielte nach eigenen Angaben einen wichtigen Meilenstein in seiner Partnerschaft mit Celgene und erhielt eine Zahlung von 14 Millionen Dollar.