MÄRKTE-Sorgen um Brexit und China belasten Dax - Conti enttäuscht Anleger

Frankfurt, 14. Jan (Reuters) - Unerwartet schwache Konjunkturdaten aus China und die Furcht vor einem Brexit-Chaos drücken zum Wochenstart auf die Laune der Anleger. Der Dax rutschte zu Handelsbeginn am Montag um 0,6 Prozent auf 10.820 Punkte ab. Dafür war die “Antikrisen-Währung” Gold gefragt, sie verteuerte sich um ein halbes Prozent auf 1293 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm).

Sauer auf stieß Investoren vor allem, dass die Exporte in China im Dezember um 4,4 Prozent zurückgegangen und damit so stark gesunken sind wie seit zwei Jahren nicht mehr. “Dies ist ein weiterer Beweis dafür, dass der Handelsstreit seine Spuren nicht nur an den Finanzmärkten hinterlassen hat, sondern sich auch in der realen Wirtschaft mehr und mehr niederschlägt”, sagte Analyst Milan Cutkovic vom Broker AxiTrader. Zudem warf die für Dienstag erwartete Abstimmung im britischen Unterhaus über den Brexit ihre Schatten voraus. Der Ausgang ist offen.

Schlusslicht im Dax waren die Titel von Continental mit einem Kursverlust von 2,8 Prozent. Der Autozulieferer, der 2018 seine Prognosen mehrfach nach unten korrigiert hat, rechnet 2019 trotz voraussichtlich steigender Umsätze mit rückläufigen Gewinnen. Auch die Aktien von Autoherstellern gerieten unter die Räder: Volkswagen, BMW und Daimler gaben je rund ein Prozent nach.

Im Kleinwerteindex SDax büßten die Titel des Chipherstellers Dialog Semiconductor 3,1 Prozent ein. Der Apple-Zulieferer enttäuschte Investoren mit seinen Umsätzen im vierten Quartal. Diese lagen mit 431 Millionen Dollar am unteren Ende des angestrebten Korridors. (Reporterin: Patricia Uhlig, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)