MÄRKTE-Dax legt Rückwärtsgang ein - Henkel-Aktien rutschen ab

Frankfurt, 21. Jan (Reuters) - Nach dem Höhenflug in der vergangenen Woche gönnen sich Anleger am Montag eine Verschnaufpause. Der Dax startete 0,3 Prozent tiefer mit 11.175 Punkten in den Handel. Auf die Stimmung drückte die Unsicherheit rund um den Brexit und das schwächste Wirtschaftswachstum in China seit 28 Jahren. Im Handelsstreit zwischen der Volksrepublik und den USA sorgte US-Präsident Donald Trump am Wochenende zwar für Zuversicht. “Allerdings warten die Marktteilnehmer weiterhin auf konkrete Details”, sagte Marktanalyst Christian Henke vom Brokerhaus IG.

In Sachen Brexit will die britische Premierministerin Theresa May im Tagesverlauf ihren “Plan B” präsentieren. Experten erwarten mit keinen größeren Änderungen im Vergleich zu dem vergangene Woche vom Parlament abgelehnten Brexit-Vertrag. Das Pfund notierte mit 1,2864 Dollar etwas schwächer.

Größter Dax-Verlierer waren die Aktien von Henkel mit einem Kursabschlag von 6,5 Prozent. Der Konsumgüterkonzern enttäuschte Anleger mit einem leichten Rückgang des Umsatzes im Jahr 2018 auf 19,9 Milliarden Euro von 20 Milliarden Euro. Zudem äußerte sich der Vorstand skeptisch mit Blick auf das laufende Jahr.

Im MDax rückten die Aktien von Scout24 um 3,7 Prozent vor. Der Internet-Kleinanzeigenanbieter wies ein 4,7 Milliarden Euro schweres Übernahmeangebot von Finanzinvestoren ab und löste damit nach Meinung von Händlern Spekulationen auf einen Bieterwettkampf aus.