KORRIGIERT-MÄRKTE-Hoffnung auf Brexit-Deal gibt Dax Rückenwind

Frankfurt, 12. Mrz (Reuters) - In der Hoffnung auf eine Brexit-Einigung haben sich Anleger in Deutschland am Dienstag mit Aktien eingedeckt. Der Dax eröffnete den Handel 0,6 Prozent fester bei 11.617 Punkten. “Dass sich im letzten Moment überhaupt noch etwas in den Nachverhandlungen zwischen London und Brüssel tun würde, daran haben nur die allerwenigsten noch geglaubt”, sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader. “Deshalb dürften diese Entwicklungen die Börse zunächst beruhigen und für Rückenwind am zweiten Handelstag der Woche sorgen.”

Die britische Premierministerin Theresa May rang der EU neue Zusicherungen in der Frage der Nordirland-Grenze ab. So soll die Frist für eine Regelung bis Ende 2020 verlängert werden. Damit könnte der größte Zankapfel in den bisherigen Verhandlungen eventuell vom Tisch sein. Unklar blieb aber zunächst, ob die EU-Zusagen den Brexit-Hardlinern im Londoner Parlament für eine Zustimmung zum Ausstiegsvertrag ausreichen. Am Abend soll das Unterhaus erneut abstimmen.

Bei den Unternehmen im Fokus standen unter anderem die VW-Aktien mit einem Plus von knapp einem halben Prozent. Der Autobauer gibt Vollgas in Richtung Elektro-Mobilität und will binnen zehn Jahren 22 Millionen batteriegetriebene Fahrzeuge auf den neuen Elektroplattformen bauen, sieben Millionen mehr als bisher geplant.

Fusionsspekulationen trieben die Aktien von Deutscher Bank und Commerzbank weiter in die Höhe. Sie stiegen jeweils um rund 1,5 Prozent.

Im Nebenwerteindex MDax gaben Uniper-Papiere 1,4 Prozent nach. Der Energieversorger verdiente im vergangenen Jahr weniger und stellt sich auf weitere Einbußen ein.

