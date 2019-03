MÄRKTE-Dax tritt auf der Stelle - Lufthansa rauschen nach unten

Frankfurt, 14. Mrz (Reuters) - Die Unsicherheiten rund um den Brexit belasten die Stimmung an der Börse. Der Dax.GDAXI> startete am Donnerstag unverändert mit 11.571 Punkten in den Handel. “Nachdem die gestrigen Geschehnisse nicht nur Beobachter, sondern auch die Abgeordneten des britischen Parlamentes zwischenzeitlich in totaler Verwirrung zurückließen, ist es nicht weiter verwunderlich, dass auch der Markt nicht so richtig weiß, was er aus den neuesten Entwicklungen machen soll”, sagte Analystin Esther Reichelt von der Commerzbank.

Das britische Parlament erteilte einem ungeregelten Ausstieg Großbritanniens aus der EU am Mittwoch zwar eine symbolische Absage. Jedoch ist weiterhin völlig unklar, wie es weitergeht. Am Abend stimmen die Abgeordneten nun zum dritten Mal in dieser Woche ab und zwar über eine Verschiebung des Brexit.

Die Aktien der Lufthansa rutschten mit einem Abschlag von 3,9 Prozent ans Dax-Ende. Der Konzern verdiente im vergangenen Jahr wegen vieler Flugausfälle und dem Ausbau der Billigtochter Eurowings weniger.

Auch RWE überzeugte seine Investoren mit den Zahlen des vergangenen Jahres nicht. Die Aktien fielen um drei Prozent. Das Ergebnis des Energieversorgers schrumpfte auf 1,5 Milliarden von 2,1 Milliarden Euro. Das war ein größer Rückgang als von Analysten erwartet.

Im MDax kletterten die Titel von Gea Group um 8,3 Prozent. Der Anlagenbauer erzielte zwar trotz höherer Umsätze 2018 einen geringeren Gewinn. Analysten hoben aber die vom Unternehmen in Aussicht gestellten Prognosen als positiv hervor. (Reporterin: Patricia Uhlig, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)