MÄRKTE-Dax startet leicht im Plus - Brexit und Handelskonflikt im Fokus

Frankfurt, 15. Mrz (Reuters) - Nach dem Votum des britischen Parlaments für eine Brexit-Verschiebung ist der deutsche Aktienmarkt am Freitag leicht höher gestartet. Neue Hoffnungen auf eine Handelseinigung zwischen den USA und China stützten die Kurse. Der Dax lag in den ersten Handelsminuten 0,1 Prozent im Plus bei 11.600 Punkten. Börsianer rechnen wegen des großen Verfalls an den Terminmärkten allerdings mit größeren Kursschwankungen.

Die Abgeordneten in London sprachen sich am Donnerstagabend dafür aus, den eigentlich für den 29. März vorgesehenen Austritt aus der EU um maximal drei Monate zu verschieben. Voraussetzung ist jedoch, dass das Unterhaus bis Mittwoch dem mit der EU ausgehandelten Ausstiegsvertrag zustimmt. Mit der Entscheidung für eine Verschiebung steige der Druck auf die Brexit-Anhänger, Mays Plan zuzustimmen, fassten die Analysten der BayernLB zusammen.

Bei den Einzelwerten stachen Wirecard mit einem Minus von zehn Prozent heraus. Händler verwiesen auf eine Herunterstufung der Citi-Analysten auf “Sell” von “Neutral”.

Im SDax kamen die Zahlen von Shop Apotheke gut an, die Aktien legten rund sechs Prozent zu.