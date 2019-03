MÄRKTE-Anleger wagen sich aus der Deckung - Dax eröffnet im Plus

Frankfurt, 22. Mrz (Reuters) - Die Kursrally an den US-Börsen hat der deutschen Börse am Freitag Rückenwind gegeben. Der Dax startete 0,2 Prozent höher mit 11.577 Punkten in den Handel. “Mit einer starken Wall Street im Rücken und einer weiter hohen, nach Anlage suchenden Liquidität könnte sich auch hierzulande die Erholung in den kommenden Wochen fortsetzen”, sagte Analyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader. Ein Hauptgesprächsthema blieb auch das Brexit-Drama, das mit der Vereinbarung für einen Aufschub nun in die Verlängerung gehen dürfte. Die Börsen in den USA hatten am Donnerstag angetrieben von Tech-Werten deutliche Zuwächse verzeichnet.

Bei den Einzelaktien am Frankfurter Aktienmarkt war die Deutsche Bank gefragt. Die Titel stiegen um 2,3 Prozent, nachdem sie am Donnerstag noch deutlich Federn lassen mussten. Das Geldhaus zahlt seinen rund 90.000 Mitarbeitern für das zurückliegende Geschäftsjahr insgesamt 1,9 Milliarden Euro an Boni aus, wie aus dem Geschäftsbericht hervorging.

Die im Kleinwerteindex SDax notierten Titel von Hapag-Lloyd kletterten um 4,2 Prozent. Deutschlands größte Reederei strebt 2019 einen Betriebsgewinn von 500 bis 900 Millionen Euro an nach 443 Millionen Euro im vergangenen Jahr.