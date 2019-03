MÄRKTE-Vorsichtiger Optimismus an der Börse - Dax knapp im Plus

Frankfurt, 26. Mrz (Reuters) - Nach den Kursverlusten zum Wochenstart haben sich Börsianer am Dienstag vorsichtig aus der Deckung gewagt. Die Furcht vor einer Rezession und die Unsicherheiten rund um den Brexit steckten aber weiterhin in den Hinterköpfen der Anleger. Der Dax legte zu Handelsbeginn um 0,2 Prozent auf 11.371 Punkte zu. “Die Wachstumssorgen bleiben vorerst das zentrale Thema”, sagte Marktanalyst Christian Henke vom Broker IG. “Der Brexit und der Handelskonflikt zwischen den USA und China ziehen sich unverändert wie Kaugummi hin.” Das britische Parlament rang der Regierung die Kontrolle über den EU-Ausstiegsprozess ab. Am Mittwoch soll erneut über Austrittsvertrag abgestimmt werden.

Im Fokus standen die im Nebenwerteindex MDax notierten Aktien von Airbus mit einem Plus von 1,5 Prozent zu. Der Flugzeugbauer erhielt aus China Aufträge über 30 Milliarden Euro.

Um 6,5 Prozent nach oben ging es für die Titel von Nordex. Der Windturbinenbauer ist dank prall gefüllter Auftragsbücher zuversichtlich, die Erlöse in diesem Jahr auf 3,2 bis 3,5 (Vorjahr: 2,5) Milliarden Euro zu steigern. (Reporterin: Patricia Uhlig, redigiert von Hans-Edzard Busemann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)