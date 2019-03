MÄRKTE-Dax startet fester - Brexit-Abstimmungen im Blick

Frankfurt, 27. Mrz (Reuters) - Vor einem erneuten Abstimmungsmarathon in Sachen Brexit hoffen Anleger am deutschen Aktienmarkt auf eine baldige Lösung des Streits um den britischen EU-Ausstieg. Der Dax startete am Mittwoch 0,2 Prozent höher bei 11.442 Punkten.

Das britische Parlament will im Tagesverlauf über Alternativen zum Brexit-Abkommen von Premierministerin Theresa May beraten. “Ein chaotischer Brexit ohne Deal bleibt weiterhin möglich, ist aber nicht die wahrscheinlichste Option”, fasste Stratege Thomas Altmann vom Handelshaus QC Partners zusammen. “Deutlich wahrscheinlicher sind jetzt ein softerer Brexit oder ein zweites Brexit-Referendum.” Das Pfund notierte am Morgen 0,1 Prozent schwächer bei 1,3188 Dollar. Zudem blickten Anleger auf eine Rede von EZB-Chef Mario Draghi.

Bei den Einzelwerten stachen Aktien von HHLA mit einem Plus von rund drei Prozent hervor. Nach kräftigen Zuwächsen im vergangenen Jahr erwartet der Hamburger Hafenkonzern 2019 erneut einen höheren Betriebsgewinn.