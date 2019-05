MÄRKTE-Dax erneut im Aufwind - Encavis gefragt

Frankfurt, 28. Mai (Reuters) - Der Dax setzt seinen Erholungskurs nach der Europawahl fort. Die Erleichterung an der Börse, dass die Rechtspopulisten weniger Stimmen gewonnen haben als befürchtet, halte an, sagten Börsianer. Der deutsche Leitindex stieg am Dienstag zur Eröffnung um 0,3 Prozent auf 12.106 Punkte.

Zur positiven Stimmung trugen außerdem Äußerungen von US-Präsident Donald Trump bei. Dieser stellte ein Handelsabkommen mit Japan in Aussicht. Im Zollstreit mit China gab es zwar keine Annäherung. Nach Einschätzung von Analysten hofften Investoren aber weiter auf eine Einigung bei dem geplanten Treffen zwischen Trump und seinem chinesischen Kollegen Xi Jinping am Rande des Gipfels der Staats- und Regierungschefs der 20 größten Industriestaaten und Schwellenländer (G20) Ende Juni.

Bei den deutschen Unternehmen gehörte Encavis mit einem Kursplus von 2,1 Prozent zu den Favoriten. Ein Aktienhändler bezeichnete den Umsatz- und Gewinnanstieg des Wind- und Solarpark-Betreibers als solide.