MÄRKTE-Dax kommt vor US-Daten nicht vom Fleck - Evotec im Aufwind

Frankfurt, 05. Jun (Reuters) - In Erwartung wichtiger US-Konjunkturdaten haben Anleger am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch die Füße still gehalten. Der Dax lag kurz nach Handelsstart 0,1 Prozent im Minus bei 11.963 Punkten. Am Dienstag hatten Zinsspekulationen den Leitindex um 1,5 Prozent nach oben getrieben. US-Notenbankchef Jerome Powell hatte die Tür für Zinssenkungen geöffnet und eine “angemessene Reaktion” auf Auswirkungen des Zollstreits zwischen den USA und China angekündigt. “Doch selbst wenn die Notenbanken - insbesondere die Fed - auch weiter taubenhafte Signale senden, dürften die großen Belastungsfaktoren Brexit, Italien und allen voran die Handelsstreitigkeiten der USA nicht nur mit China weitere Kursgewinne begrenzen”, sagte Marktstratege Thomas Metzger vom Bankhaus Bauer.

Im Fokus stehen die Beschäftigungszahlen der privaten US-Arbeitsagentur ADP, die einen Vorgeschmack auf die offiziellen Daten am Freitag liefern. Am Abend (MESZ) veröffentlicht zudem die Fed ihren Konjunkturbericht, das sogenannte Beige Book. Zudem blicken Anleger sorgenvoll auf Italien. Dem Land drohen im Schuldenstreit mit Brüssel disziplinarische Maßnahmen. Noch am Mittwoch werde ein entsprechender Brief an die italienische Regierung geschickt, berichtete die Zeitung “La Repubblica”.

Aktien von Evotec kletterten um drei Prozent. Das Biotech-Unternehmen erweitert seine Partnerschaft mit dem US-Konzern Celgene.