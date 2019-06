MÄRKTE-Anleger vor US-Zinsentscheid in Wartestellung

Frankfurt, 18. Jun (Reuters) - Einen Tag vor der Zinsentscheidung in den USA sind die Anleger in Deutschland in Wartestellung geblieben. Der Dax ging am Dienstag leicht im Minus bei 12.066 Punkten in den Handel. Die Fed entscheidet am Mittwoch über ihren geldpolitischen Kurs. “Vor Kauf- oder Verkaufsentscheidungen wollen die meisten die neue Positionierung der Fed abwarten”, erläuterte Thomas Altmann, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter QC Partners.

Mit einem Kursverlust von 6,1 Prozent auf 13,48 Euro waren die Aktien des Halbleiterherstellers Infineon Schlusslicht im Dax. Der Konzern hat gut 1,5 Milliarden Euro frisches Kapital eingesammelt, um den Zukauf des kalifornischen Chipherstellers Cypress Semiconductor zu finanzieren. Die Aktien wurden zu einem Preis von 13,70 Euro ausgegeben.