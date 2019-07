MÄRKTE-Dax startet vor US-Daten fester - Nordex heben ab

Frankfurt, 03. Jul (Reuters) - Im Vorfeld wichtiger Konjunkturdaten aus den USA hat der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch zugelegt. Der Leitindex Dax stieg um 0,4 Prozent auf 12.577 Punkte. Einen Vorgeschmack auf die offiziellen US-Arbeitsmarkt-Daten am Freitag werden die Zahlen der privaten Arbeitsagentur ADP liefern. Anleger erhoffen sich dadurch Rückschlüsse auf Zeitpunkt und Tempo der erwarteten US-Zinssenkungen. Ein solcher Schritt bei der kommenden Fed-Sitzung Ende Juli gilt an der Börse als fast sicher. Daneben stehen die Auftragseingänge für langlebige US-Güter auf dem Terminplan.

Gesprächsthema in den Handelsräumen war auch die Nominierung von IWF-Chefin Christine Lagarde als Nachfolgerin von EZB-Präsident Mario Draghi. Diese dürfte Marktteilnehmern zufolge Spekulationen auf eine noch expansivere EZB-Geldpolitik anheizen. Finanzwerte zählten europaweit zu den Verlierern. Deutsche Bank gaben 1,5 Prozent nach.

Aktien von Bayer kletterten um 1,4 Prozent. Ein US-Richter will die Schadensumme von 80 Millionen Dollar gegen Bayer in einem der Glyphosat-Fälle voraussichtlich reduzieren. Allerdings hat Österreich als erstes EU-Land ein komplettes Verbot des umstrittenen Unkrautbekämpfungsmittels beschlossen.

Rückenwind bekamen die Titel von Nordex, die mehr als vier Prozent zulegten. Der Windturbinenbauer hat dank der Nachfrage aus den USA seinen Auftragseingang im zweiten Quartal verdoppelt. (Reporter: Anika Ross, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)