MÄRKTE-Dax bröckelt vor Powell-Anhörung ab - Leoni gefragt

Frankfurt, 10. Jul (Reuters) - In Erwartung neuer Hinweise zur US-Geldpolitik halten sich Anleger mit Engagements am deutschen Aktienmarkt zurück. Der Dax bröckelte zur Eröffnung am Mittwoch um 0,2 Prozent auf 12.414 Punkte ab.

Am Nachmittag (MESZ) steht US-Notenbankchef Jerome Powell Kongressmitgliedern Rede und Antwort. Aus seinen Aussagen erhoffen sich Börsianer Rückschlüsse auf Zeitpunkt und Tempo der erwarteten Zinssenkungen.

Bei den Unternehmen stach Leoni mit einem Kursplus von 5,2 Prozent heraus. Der Autozulieferer will seine Kabel-Sparte WCS verkaufen oder an die Börse bringen und das Geld in die Bordnetz-Sparte stecken. (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)