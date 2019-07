MÄRKTE-Anlaufende Bilanzsaison macht Dax-Anleger vorsichtig

Frankfurt, 15. Jul (Reuters) - Unterstützt von der anhaltenden Rekordjagd der Wall Street legt der Dax leicht zu. Aus Furcht vor einer enttäuschenden Bilanzsaison hielten sich Investoren allerdings mit größeren Käufen zurück, sagten Börsianer. Zur Eröffnung am Montag gewann der deutsche Leitindex 0,3 Prozent auf 12.366 Punkte.

Positiv werteten Anleger auch die jüngsten chinesischen Konjunkturdaten. Die Wirtschaft der Volksrepublik wuchs zwar im zweiten Quartal mit einem Plus von 6,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr so langsam wie zuletzt vor 27 Jahren. Die Industrieproduktion und die Einzelhandelsumsätze für Juni stiegen dagegen überraschend stark um 6,3 und 9,8 Prozent.

Bei den deutschen Unternehmen stand TLG Immobilien im Rampenlicht. Fortschritte bei zwei Bauprojekten in Dresden verhalfen der Aktien zu einem Kursplus von bis zu 2,9 Prozent auf 28,05 Euro. Außerdem stufte Analyst Andre Remke von der Baader Helvea Bank die Papiere auf "Buy" von "Hold" hoch und hob das Kursziel auf 30 von 22,50 Euro an.