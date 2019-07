MÄRKTE-Dax bröckelt zur Eröffnung ab - Notenbanken im Blick

Frankfurt, 29. Jul (Reuters) - Wenige Tage vor der US-Zinsentscheidung gehen einige Dax-Anleger auf Nummer sicher und nehmen Gewinne mit. Der deutsche Leitindex verlor zur Eröffnung am Montag 0,2 Prozent auf 12.398 Punkte.

Daneben beobachteten Investoren aufmerksam die neue Gesprächsrunde im Zollstreit zwischen den USA und China. Große Fortschritte erwartet Börsianern zufolge allerdings kaum jemand. Schließlich hätten die USA entsprechende Hoffnungen am Wochenende gedämpft.

Eine Zinssenkung der Fed um mindestens einen Viertel Prozentpunkt am Mittwoch gilt als sicher. Entscheidend sei daher, ob die Notenbank für den Jahresverlauf weitere Schritte signalisiere.

Zu den Favoriten im Dax zählte die Deutsche Telekom mit einem Kursplus von 0,8 Prozent. Am Freitagabend hatten die US-Behörden grünes Licht für die geplante 26 Milliarden Dollar schwere Fusion der Tochter T-Mobile mit dem Mobilfunker Sprint gegeben. Die Entscheidung komme zwar nicht überraschend, sei aber dennoch positiv, sagte ein Aktienhändler.

Die Titel von Siemens Healthineers legten sogar drei Prozent zu, obwohl die Medizintechnikfirma ihre Erwartungen an den Absatz eines wichtigen Labordiagnostik-Systems zurückgeschraubt hat. Die Probleme in diesem Geschäftsbereich seien kein Geheimnis gewesen, sagte ein Börsianer. Healthineers-Chef Bernd Montag kümmert sich ab Oktober selbst um die Diagnostik-Sparte. Der bisher dafür zuständige Vorstand Michael Reitermann muss gehen.