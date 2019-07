MÄRKTE-Anleger halten sich vor Fed-Entscheidung zurück

Frankfurt, 31. Jul (Reuters) - Vor der Zinsentscheidung in den USA haben sich Anleger in Deutschland mit Käufen zurückgehalten. Der Dax notierte in den ersten Handelsminuten am Mittwoch kaum verändert bei 12.143 Punkten. “Auf den großen Ausverkauf gestern folgt nun heute zunächst die Stabilisierung”, sagte Milan Cutkovic, Marktanalyst beim Brokerhaus AxiTrader. Die US-Notenbank Fed entscheidet am Abend über den Leitzins. Experten erwarten eine Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte - das wäre der erste Schritt nach unten seit einem Jahrzehnt.

Zu den Gewinnern gehörten die Aktien des Sportartikelherstellers Puma mit einem Plus von 4,2 Prozent. Das Unternehmen blickt nach einem Umsatz- und Gewinnplus im abgelaufenen Quartal optimistischer auf das Gesamtjahr. Die Papiere des Stahlhändlers Klöckner & Co legten 2,6 Prozent zu. Die Geschäfte fielen zwar im abgelaufenen Quartal schlecht aus. Händler verwiesen aber darauf, dass erst vor wenigen Tagen die Prognose gekappt wurde - und es nun zumindest nicht noch weiter abwärts ging.