MÄRKTE-Dax startet erneuten Erholungsversuch - Lanxess gefragt

Frankfurt, 07. Aug (Reuters) - Nach dem jüngsten Kursrutsch nutzen einige Anleger die Gelegenheit zum Wiedereinstieg in den deutschen Aktienmarkt. Der Dax stieg zur Eröffnung um 0,6 Prozent auf 11.637 Punkte, nachdem er in den vorangegangenen Tagen um etwa fünf Prozent gefallen war.

Der ungelöste Zollstreit zwischen den USA und China verhinderte Börsianern zufolge aber größere Kursgewinne. Ein Hoffnungsschimmer sei, dass die Verhandlungen zur Beilegung des Konflikts im September fortgesetzt werden sollen.

Zu den Favoriten am deutschen Aktienmarkt zählte Lanxess mit einem Kursplus von fünf Prozent. Der Chemiekonzern verkauft seine Anteile am Chemiepark-Betreiber Currenta an die australische Bank Macquarie. Die Papiere von Bayer, der seine Currenta-Beteiligung ebenfalls abstößt, legten 1,8 Prozent zu. (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)