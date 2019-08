MÄRKTE-Dax startet im Plus - Firmenbilanzen im Blick

Frankfurt, 08. Aug (Reuters) - Positive Konjunkturdaten aus China haben Anleger in Deutschland beruhigt. Der Dax notierte in den ersten Handelsminuten 0,8 Prozent fester bei 11.738 Punkten. Chinas Unternehmen exportierten im Juli überraschend mehr als im Vorjahr. Börsianer verwiesen zudem darauf, dass sich die Landeswährung etwas stabilisiere. “Die Anleger werten dies als Signal, dass das Reich der Mitte weiter an einer Lösung des Konflikts mit Washington arbeiten will und eher nicht an einer weiteren Eskalation interessiert ist”, sagte Milan Cutkovic, Marktanalyst beim Brokerhaus AxiTrader.

Die Aktien des Sportartikelherstellers Adidas gaben zunächst zwei Prozent nach. Der Herzogenauracher Konzern ist wegen Engpässen bei der Beschaffung von Textilien in Asien wie befürchtet langsamer gewachsen. An der Dax-Spitze standen die Papiere des Pharmakonzerns Merck mit einem Plus von 2,9 Prozent. Meilensteinzahlungen gaben dem Unternehmen im abgelaufenen Quartal Schwung. (Reporterin: Christina Amann, redigiert von Christian Rüttger.