MÄRKTE-Dax auf Erholungskurs - Osram im Rampenlicht

Frankfurt, 12. Aug (Reuters) - Nach dem jüngsten Kursrutsch nutzen Anleger die Gelegenheit zum Wiedereinstieg in den deutschen Aktienmarkt. Der Dax legte zur Eröffnung am Montag 0,9 Prozent auf 11.801 Punkte zu. Am Freitag hatte er wegen des Zollstreits zwischen den USA und China sowie der Regierungskrise in Italien 1,3 Prozent verloren.

Bei den Einzelwerten sorgte zum Wochenauftakt ein Kurssprung von Osram für Aufsehen. Angesichts eines geplanten Übernahmeangebots des österreichischen Apple-Zulieferers AMS von 38,50 Euro je Aktie legten die Titel des deutschen Lichttechnik-Konzerns 11,7 Prozent auf 35,71 Euro zu. Die in der Schweiz notierten AMS-Papiere verloren dagegen 8,7 Prozent. Die Übernahme sei zwar strategisch sinnvoll und werde AMS zusätzliche Gewinne bescheren, schrieb Analyst Christian Sandherr vom Bankhaus Hauck & Aufhäuser. Da viele Großaktionäre aber über dem aktuellen Kurs bei Osram eingestiegen seien, werde AMS die Offerte eventuell nachbessern müssen. (Reporter: Hakan Ersen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)